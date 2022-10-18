Продовжують надходити повідомлення про систематичні викрадення російськими силами дітей з України.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що викрадення українських дітей російськими військовими - це ще один воєнний злочин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав на пресконференції після засідання міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу, яке відбулося у Люксембурзі.

"Ми продовжуємо виявляти масові звірства і повідомлення про систематичні викрадення російськими силами дітей з України. Якщо це буде підтверджено - це буде рівносильним ще одному військовому злочину. І боротьба з безкарністю має бути посилена. Ми вже обговорили, як це зробити", - наголосив Боррель.

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Викрадення дітей Росією: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що російські окупанти в Енергодарі відправляють дітей "на відпочинок" до Краснодарського краю Росії, але немає упевненості, що ці діти повернуться додому.

13 жовтня стало відомо, що з початку місяця російські окупанти незаконно вивезли з Херсона близько 170 дітей.

У серпні стало відомо, що Російська Федерація продовжує викрадати дітей з території України та влаштовувати їхнє незаконне усиновлення з боку російських громадян - вже понад 1000 дітей з Маріуполя передані у російські сім'ї.

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