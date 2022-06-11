Також знищено щонайменше п'ять одиниць бойової броньованої техніки та кілька десятків окупантів.

Зенітні ракетні війська Повітряних сил Збройних сил України знищили 500-ту повітряну ціль.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

"Це черговий БпЛА російських окупантів "Орлан-10". Розраховували на дещо більше, втім літаки рашистів нині нечасті гості у підконтрольному Збройним силам повітряному просторі", - мовиться у дописі.

Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ знищують усі типи повітряних цілей: літаки, вертольоти, крилаті ракети, безпілотники, а інколи й ракети оперативно-тактичних комплексів.

"Сьогодні, 10 червня, на рахунку ЗРВ Повітряних сил ЗС України - два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Ще два безпілотники цього типу збиває протиповітряна оборона Сухопутних військ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зауважується, що ударна авіація Повітряних сил традиційно завдає ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, позиціях та логістиці ворога.

"Знищено щонайменше п'ять одиниць бойової броньованої техніки та кілька десятків окупантів", - повідомили у Повітряних силах.

Нагадаємо, генерал Маломуж спрогнозував, коли ЗСУ підуть у масштабний контрнаступ.

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