Знищено, зокрема, чотири танки та 11 бойових броньованих машин.

Українські військовослужбовці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили сьогодні, 10 червня, 14 атак російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці угруповання Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що угруповання ОС продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.

"Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує по позиціях наших військ бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем", - мовиться у дописі.

Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури та мирних житлових кварталах.

"Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої. Наші відважні воїни завдають військам агресора втрат у живій силі і техніці", - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що за добу, що минає, військовослужбовці угруповання ОС знищили чотири танки; дві артилерійські системи; 11 бойових броньованих машин; три одиниці автомобільної техніки та один склад з боєприпасами.

"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотних літальних апарата типу "Орлан-10", - повідомили в угрупованні ОС.

Як повідомляв УНІАН, десантно-штурмові війська Збройних сил України знищили дві бойові одиниці російської бронетанкової техніки разом з її екіпажем.