Окупанти повертались з награбуваним майном.

Після знищення ЗСУ російських окупантів на полі бою залишились жіноча сумочка на ланцюжку, рожева парасолька, пляшечки з парфумами.

Про це повідомили бійці 93 ОМБр Холодний Яр.

Вони виклали підтверджуюче фото та залишили коментар.

"Ви колись дивилися російські фільми про війну? Про Афганістан, Чеченські війни? Про героїчних російських вояк, які попри перевагу противника виконують накази, прикривають груддю товаришів, утримують стратегічно важливі висоти під вогнем? А чи бачили у таких фільмах на полі бою, наприклад, жіночу сумочку на ланцюжку? Чи рожеву парасольку і пляшечки з парфумами? Ні? А знаєте чому? Бо російський кінематограф бреше", - сказано у повідомленні.

Також вони зазначили, що насправді у російських військових нема ніякої звитяги, честі, відчуття побратимства.

"Бо це великі зграї мародерів, грабіжників та покидьків. Їм не соромно обнести цивільний будинок, щоб потім привезти своїй коханій чужі вживані речі у подарунок. Тож, на майбутнє радимо реквізиторам російських фільмів запасатися жіночими трусами, прасками, біжутерією і рожевими парасольками, аби їхні "герої" виглядали у кадрі більш реалістично", - сказали там.

Як повідомляв УНІАН, СБУ перехопила розмову окупанта-мародера з батьком.

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