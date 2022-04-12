Відтепер до військового контракту армії РФ, щоб не допустити масових звільнень, включено положення про згоду на виконання завдань у районах військових дій, незалежно від місця їхнього проведення.

Російське командування вирішило транспортувати з України вбитих окупантів невеликими партіями, щоб не було паніки.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, для російських вояків додатковим стимулом до відмови брати участь у війні стала велика кількість тіл загиблих, що починають надходити до Росії.

"Щоб не сіяти паніку, командування РФ віддало наказ транспортувати їх невеликими партіями. На думку командирів, це допоможе уникнути проявів невдоволення та спротиву в окремих підрозділах, а також паніки серед місцевих громад", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що є багато відмов їхати на війну в Україну через не виплату обіцяних додаткових доплат. Зокрема, військовослужбовці РФ з 47 танкової дивізії, які брали участь в боях проти України, не отримали обіцяних додаткових доплат - останні, які вони отримали, це 2 відсотки до окладу за "навчання" ще до початку війни.

За даними розвідки, статус "ветерана" теоретично можуть отримати тільки ті, хто отримав поранення, лікувався в шпиталі і має офіційну фіксацію ушкоджень.

"Військові бомбардують командування зверненнями щодо доплат та отримання статусу, але всі вони ігноруються. Як наслідок, російські військовослужбовці не мають ані бажання, ані стимулу повертатися в зону бойових дій", - сказано в повідомленні.

В ГУР додали, що для того, щоб не допустити масових звільнень, через небажання брати участь у бойових діях, до військового контракту армії РФ включають положення про згоду на виконання завдань у районах військових дій, незалежно від місця їхнього проведення.

Як повідомляв УНІАН, російські спецслужби планують теракти в РФ для розгону маховика антиукраїнської істерії.