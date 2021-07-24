24 липня набрав чинності відповідний закон.

Відсьогодні людей не каратимуть за адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію (ТОТ) України або виїзду з неї, якщо такі порушення настали з підстав гуманітарного характеру.

Про це йдеться у дописі на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

"До уваги жителів тимчасово окупованих територій України! Відповідно Закону України №1583, який набрав чинності сьогодні, 24 липня, на кордоні не застосовуватимуть заходи адміністративного впливу до осіб, які з гуманітарних причин порушили порядок в'їзду/виїзду з (на) ТОТ України", - йдеться у повідомленні.

У ООС нагадали, що законом передбачено, що до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, на період дії карантину або на час блокування діяльності контрольних пунктів в'їзду-виїзду, не застосовуються адміністративні стягнення та заходи впливу за адмінправопорушення, пов'язані з порушенням порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї, якщо такі порушення настали з підстав гуманітарного характеру, визначених Кабінетом міністрів України.

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При цьому наголошується, що закон не дозволяє перетинати український кордон у тимчасово закритих пунктах пропуску і не звільняє від відповідальності усіх осіб, які порушили порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї. За це порушення ст. 204-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає накладення штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 тис. 700 до 5 тис. 100 грн).

"Відтепер заходи адмінвпливу не застосовуватимуть відносно громадян, які здійснили відповідні порушення з підстав гуманітарного характеру", - підкреслили у ООС і навели перелік таких підстав, до якого відноситься, зокрема, тяжка хвороба, смерть близьких родичів.

Крім того, до переліку підстав гуманітарного характеру входять забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення або проходження лікування за наявності тяжких та/або хронічних хвороб; виїзд з тимчасово окупованих територій особи, яка має документи, що підтверджують право на постійне чи тимчасове проживання в іншій державі, окрім Російської Федерації; оформлення дитині документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Також до цього переліку відносяться відвідування закладу освіти для навчання, проходження професійно-практичної підготовки, державної підсумкової атестації, кваліфікаційної атестації здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, вступних випробувань; возз'єднання сім’ї; повернення особи до місця свого проживання; з метою прийняття спадщини.

Водночас, цей перелік не є виключним і можуть бути враховані інші випадки, коли є підстава вважати, що ситуація потребує невідкладного виїзду або в'їзду особи з/на тимчасово окуповану територію з гуманітарних міркувань або з метою запобігання виникненню загрози життю та здоров'ю особи та/або порушенню її прав. Зокрема, йдеться про необхідність оформлення (переоформлення) паспортних документів, вклеювання вікового фото; необхідність оформлення пенсії за віком чи інвалідністю.

Особам, які порушили порядок виїзду або в'їзду з/на тимчасово окуповану територію України за підстав гуманітарного характеру, під час проходження прикордонного контролю рекомендується мати з собою документи, які підтверджують ці підстави.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня Верховна Рада України ухвалила закон про внесення зміни до розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" щодо тимчасових підстав незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї (реєстр. №5478).

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Автор: Таня Поляковська