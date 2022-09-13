Президент наголосив, що найбільше джерело терору у світі – Росія.

Президент Володимир Зеленський заявив про недостатній тиск на Росію, яка дозволяє собі радіаційний, енергетичний терор та спричинення голоду.

Про це він заявив у своєму відеозверненні наприкінці 201-го дня війни.

"Чому найбільше джерело терору у світі – Росія – ще досі може вести цю війну? І чому вона може вести війну так жорстоко й цинічно? Тільки одна причина – недостатньо тиску на Росію. Недостатньо реагування на терор цієї держави. Просто погляньте, що собі дозволяє Росія. Жоден інший терорист не робив цього ніколи в історії – стільки всього одночасно. Радіаційний терор на Запорізькій атомній станції. Шість енергоблоків! Лише присутність російських військ на станції, лише постійні російські провокації та обстріли території станції поставили Україну та всю Європу на межу радіаційної катастрофи. Енергетичний терор", - сказав президент.

Відео дня

Він наголосив, що жителі багатьох країн світу страждають через болісне зростання цін на енергоресурси – на електрику, на тепло.

За його словами, Росія робить це свідомо, свідомо дестабілізує ринок газу у Європі та обмежує своїми ударами нашу українську здатність експортувати електрику у Європу.

"Експорт електрики з України міг би зняти гостроту енергетичної кризи у Європі так само, як експорт нашого продовольства знімає гостроту продовольчої кризи у світі. Терор голодом – це дуже цинічна й абсолютно прорахована тактика Росії. І вона спрямована не просто проти бідних країн, а саме проти тих регіонів світу, із яких у Європу можуть хлинути нові потоки біженців. Гостра міграційна криза у Європі – ось який розрахунок держави-терориста. На щастя, нам вдалося разом із партнерами, разом з ООН, Туреччиною досягти експортної зернової ініціативи. Росію змусили розблокувати наші порти. Але зараз вона знову погрожує блокадою. І як реагує світ? Досі немає офіційного визнання Росії державою – спонсором тероризму", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що досі громадяни держави-терориста можуть їздити у Європу, щоб відпочити й на шопінг, досі можуть отримувати європейські візи.

"І ніхто не знає, чи немає серед них катів або вбивць, які щойно повернулися з окупованої території України. Досі російські пропагандисти можуть працювати саме в тих країнах Африки, Азії, Латинської Америки, Європи, яким загрожує найбільший хаос через створені Росією цінову та енергетичну кризи. Досі ми змушені просити про допомогу із захистом нашого неба від російських ракет – після 200 днів повномасштабної війни!", - заявив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський пояснив причини російських ракетних ударів по енергетичних об’єктах України.

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