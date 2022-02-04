Німецькі високопосадовці неодноразово заявляли, що ФРН не планує постачати Україні зброю.

Українське посольство в ФРН офіційно звернулось до німецького уряду з проханням про постачання зброї.

Видання Süddeutsche Zeitung сьогодні цитує листа, адресованого МЗС Німеччини, в якому наводиться список необхідних озброєнь, повідомляє Deutsche Welle.

Київ просить Берлін "якнайшвидше обробити цей запит" з огляду на "винятково напружену безпекову і політичну ситуацію та загрозу російської агресії".

За даними SZ, Україна просить надати їй зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, переносні ЗРК, антидронову зброю, мікрохвильові системи знищення, електронні системи стеження, а також прибори нічного бачення, камери спостереження та боєприпаси. Ідеться про "системи озброєнь захисної дії", сказано у листі.

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Раніше повідомлялось, що 19 січня Україна зверталась з проханням про надання їй озброєння до Міністерства оборони ФРН. Тоді посол України в Німеччині Андрій Мельник заявляв про потребу у 100 тисяч касок та бронежилетах для добровольців, а також військових кораблях та зенітних комплексах. Берлін тоді погодився передати Києву 5,3 млн євро на польовий госпіталь та 5 тисяч касок.

Позиція Німеччини щодо постачання зброї Україні

Наприкінці 2021 року глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує ідею про постачання Україні зброї. На її думку, "подальше військове загострення не сприятиме посиленню безпеки України".

17 січня після переговорів з главою МЗС Дмитром Кулебою Бербок повідомила, що уряд ФРН не змінив позицію щодо постачання в Україну зброї.

18 січня канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом запобігти вторгненню Російської Федерації в Україну.

3 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна ще раз звернулась до Німеччини з проханням надати озброєння.

За словами міністра, крім оборонної допомоги, Україна просила припинити блокування Німеччиною питання про постачання їй зброї іншими країнами, однак ФРН продовжує блокувати придбання Україною летальної зброї через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

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