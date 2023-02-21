Військовополонених росіян часто частують українським борщем у таборі.

Журналісти показали умови, в яких перебувають військовополонені росіяни в одному з українських таборів: вони провели с окупантами під одним дахом весь день в рамках своєї ревізії.

Подробиці щодо буднів росіян у таборі розповів журналіст Любомир Ференс для Lviv Media. В матеріалі ЗМІ йдеться, що солдатам РФ забезпечені всі умови перебування у полоні згідно з міжнародними конвенціями: вони сплять по 8 годин й гарно харчуються, а також співають Гімн України.

З останнього вони починають кожен свій ранок. Після сніданку відбувається розподіл на роботу. Всі військовополонені мають особисті зобов'язання та працюють до обіду.

Повідомляється, що полонених годують тричі на день, в сюжеті зняли обідню перерву, під час якої українські кухарі частували полонених головною національною стравою українців - борщем.

Також в їхніх кімнатах проводять щоденне прибирання, в них є місце для відпочинку, зокрема, для гри в шахи, перегляду телебачення або для іншого дозвілля.

Особистими справами полонені зазвичай займаються ввечері. Комендантська година в таборі наступає о 22:00.

Україна забезпечує комфортні умови для російських військовополонених

Відзначимо, що Україна сумлінно виконує всі свої зобов'язання щодо утримання російських військовополонених, на відміну від РФ. За відповідними умовами стежать міжнародні організації та журналісти.

Зокрема, нещодавно російська "Медуза" побувала в одному з таборів на заході України. Журналісти особисто пересвідчились, що полонені мають власний час на відпочинок і навіть можливість заробляти особисті гроші, виконуючи суспільно важливі роботи.

Тим часом українців жахає стан захисників, які вертаються додому с російського полону: вони виглядають змученими та потребують медичної реабілітації. Нещодавно мережу вразила історія військового Максим Колесникова з яблуком. Він зізнався, що у полоні РФ місяцями не їв фруктів.

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