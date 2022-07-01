На Зміїному острові у Чорному морі у результаті ракетно-артилерійських ударів, завданих українськими військовими по силах російських окупантах, були знищені польовий склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс "Тор", причіп з дизель-генератором та один маломірний катер.
Супротивники при відступі зі Зміїного острова підірвали реактивну систему залпового вогню та транспортно-зарядну машину до ЗРК "Тор", поділилися в оперативному командуванні "Південь" Збройних сил України.
"…Завершуючи екстрену евакуацію особового складу з острова Зміїний, рашисти знищували військову техніку, документацію та майно. Імовірно, здійснено мінування місцевості, причалу та навколишніх вод біля острова…", - поділилися у ЗСУ.
Нагадаємо, 30 червня в ОК "Південь" повідомили, що вночі захисники України завдали удар по острову Зміїний, після чого вороги, ймовірно, його покинули. Пізніше стало відомо, що біля Зміїного острова українські воїни збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".
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