Ворожий вертоліт прямував в сторону Зміїного, але отримав пошкодження.

Біля острова Зміїний українські військовослужбовці збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомляє оперативне командування Південь.

Увечері в середу, 29 червня, ворожий вертоліт прямував в сторону Зміїного, але отримав пошкодження та впав у море в районі між островом та одеським газоконденсатним родовищем.

"Росіяни намагалися організувати пошуково-рятувальну операцію, але вертоліт запросив посадку на борту "Москви", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, вночі українські війська завдали удару по Зміїному, після чого російські окупанти покинули острів.

Звільнення острова Зміїний українськими бійцями призвело до втрати контролю Росії над цією частиною Чорного моря. Це стало величезною перемогою ЗСУ, оскільки окупаційні війська хотіли використовувати острів як зброю проти України.

За словами військово - політичного оглядача Олексія Коваленка, на сьогодні ЗСУ завершили перший етап деблокади Чорного моря, і створили умови, коли російському військовому флоту небезпечно знаходиться в Чорному морі на відстані до 200 км від лінії берега України.

У Генштабі заявили, що ЗСУ мають намір дислокувати на острові свої сили.

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