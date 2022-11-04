З’явилось відео результатів вибухів в кафе "Ахтамар" в Волновасі, котрі пролунали у вівторок, 1 листопада.
Як пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, окупанти зазнали значних втрат внаслідок атаки.
"Нарешті з’явилось відео результатів бавовни, що завітала в кафе "Ахтамар", Волноваха. Можна легко побачити, наскільки влучно. … Окупаційна влада досі мовчить про реальні наслідки, що додатково підтверджує болючість втрат для окупантів", – наголосив Андрющенко.
Вибухи у Волновасі – що варто знати
Як писав УНІАН, з перших тижнів повномасштабного вторгнення Росії до України місто Волноваха в Донецькій області (65 км від Маріуполя) окуповане російсськими загарбниками.
Внаслідок інтенсивних обстрілів росіян місто було майже повністю знищене, інфраструктуру повністю зруйновано.
1 листопада в окупованому місті пролунали вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко сповіщав, що було влучання готель "Ахтамар" по трасі Маріуполь – Донецьк, де розташувалися кадирівці.