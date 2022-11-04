Окупаційна влада досі мовчить про реальні наслідки.

З’явилось відео результатів вибухів в кафе "Ахтамар" в Волновасі, котрі пролунали у вівторок, 1 листопада.

Як пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, окупанти зазнали значних втрат внаслідок атаки.

"Нарешті з’явилось відео результатів бавовни, що завітала в кафе "Ахтамар", Волноваха. Можна легко побачити, наскільки влучно. … Окупаційна влада досі мовчить про реальні наслідки, що додатково підтверджує болючість втрат для окупантів", – наголосив Андрющенко.

Відео дня

Вибухи у Волновасі – що варто знати

Як писав УНІАН, з перших тижнів повномасштабного вторгнення Росії до України місто Волноваха в Донецькій області (65 км від Маріуполя) окуповане російсськими загарбниками.

Внаслідок інтенсивних обстрілів росіян місто було майже повністю знищене, інфраструктуру повністю зруйновано.

1 листопада в окупованому місті пролунали вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко сповіщав, що було влучання готель "Ахтамар" по трасі Маріуполь – Донецьк, де розташувалися кадирівці.

Вас також можуть зацікавити новини: