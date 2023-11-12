Вартість оптико-електронного комплексу спостереження "Іронія-М" - понад 50 тис. доларів.

"Азов" позбавив російських окупантів можливості збирати інформацію про переміщення Збройних сил України, знищивши комплекс спостереження "Іронія-М".

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі бригади спеціального призначення Національної гвардії України "Азов".

Зазначається, що розвідка бригади "Азов" НГУ виявила дороговартісний ворожий оптико-електронний комплекс спостереження "Іронія-М".

"В результаті вдалої атаки FPV-дронами "азовці" знищили комплекс і позбавили ворога можливості збирати інформацію про переміщення, техніку та особовий склад Сил оборони України", - зазначили у "Азові".

У опублікованому відеозаписі про знищення "Іронії" розповідається, що цей комплекс розрахований на цілодобове спостереження за українськими силами. Його вартість - понад 50 тис. доларів.

Війна в Україні - втрати РФ

Як повідомляв УНІАН, раніше у прес-службі Сил оборони півдня України заявили, що за 10 листопада було ліквідовано 69 російських окупантів.

Також знищено було реактивну систему залпового вогню "Град", 13 гармат, 17 одиниць автобронетехніки та станцію радіоелектронної боротьби "Житель".

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