Військові моряки знищили кілька одиниць ворожої техніки та два мінометних розрахунки.

Військово-морські сили Збройних сил України за тиждень знищили 131 окупанта та кілька одиниць ворожої техніки, повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ.

"За минулий тиждень нашим військовим вдалося знищити: 131 окупанта, бойову броньовану машину, артилерійську систему, два мінометних розрахунки, розрахунок ПТРК (протитанковий ракетний комплекс, - УНІАН) та одиницю спеціальної техніки", - йдеться в повідомленні.

Також військові моряки разом з побратимами докладають зусиль із забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи. Зокрема, минулого тижня в рамках "зернової ініціативи" 14 суден покинули порти Великої Одеси. На борту балкерів було понад півмільйона тонн зерна та інших продуктів харчування.

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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу українські військові ліквідували ще 630 російських загарбників. Загальні бойові втрати Росії в Україні станом на ранок 21 квітня орієнтовно становлять 185 тисяч 50 чоловік особового складу.

Тим часом, бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ показали, як знищили сучасний російський танк Т-90. Вони заклали міни, на яких підірвалася техніка, а потім здійснили кілька залпів з протитанкових засобів.

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