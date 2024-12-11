Ще на початку війни хтось злив в інтернет особисті дані журналіста.

Український блогер і журналіст Володимир Золкін, відомий численними відеоінтерв’ю з російськими полоненими, розповів, що регулярно отримує погрози від росіян. Але характер цих погроз змінився, розповів він в інтерв’ю "Главкому".

За словами Золкіна, ще на початку війни хтось злив його особисті дані в інтернет, і відтоді погрози від росіян він отримує регулярно.

"Пошукайте мене через Яндекс – і ви побачите, де я живу, де живуть моя дружина і донька, наші адреси і номера телефонів, на яких автомобілях ми їздимо. Це все опублікували ще в перші місяці повномасштабної війни. Погрози я отримую постійно", – розповів він.

Відео дня

Однак, за словами Золкіна, характер погроз за цей час помітно змінився. Якщо спочатку окупанти казали, що "незабаром за тобою прийдуть", то тепер вони обіцяють прийти "рано чи пізно".

"Я розумію, що моє життя і здоров'я перебуває під загрозою, і причому у цієї загрози немає термінів давності", – додав блогер.

Разом з тим Золкін зауважив, що близько 40% переглядів записів його інтерв’ю з полоненими припадає на Росію.

Хто такий Володимир Золкін

Володимир Золкін — український блогер і журналіст, який став відомим під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну завдяки своїм численним інтерв'ю з російськими військовополоненими. Починаючи з березня 2022 року, Золкін активно публікував відео на своєму YouTube-каналі, де спілкувався з полоненими солдатами РФ, намагаючись розкрити їхні мотивації, ставлення до війни та пропаганди у Росії.

Головна мета інтерв'ю — показати російським громадянам правду про війну в Україні та вплинути на їхнє сприйняття реальності, адже в багатьох випадках родичі полонених дізнаються про війну лише після таких розмов. Золкін також піднімав питання, як російські солдати ставляться до командування, яке часто кидає їх напризволяще, та аналізував вплив російської пропаганди, що, за його словами, "вимкнула критичне мислення у багатьох людей".

Його діяльність викликала багато суперечок. З одного боку, такі інтерв'ю є важливим елементом інформаційної війни та одночасно її документуванням, а з іншого — піднімаються питання етичності й дотримання міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими під час таких інтерв’ю.

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