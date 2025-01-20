Ворожим ударом було зруйновано три житлові будинки, ще понад 15 - пошкоджено.

Російські окупанти скинули три керовані авіаційні бомби на Золочів Харківської області, унаслідок чого постраждали двоє людей, серед них - дитина.

Як зазначається у Telegram-каналі Харківської обласної прокуратури, за даними слідства, близько 23:05 19 січня збройні сили Росії завдали три авіаційні удари по с. Золочів Богодухівського району.

Унаслідок удару було зруйновано три житлові будинки, ще понад 15 - пошкоджено. Також було пошкоджено господарські приміщення, три магазини, два авто та лінії електромережі.

Відео дня

"Отримала поранення 14-річна дівчина. Дитину доставили до лікарні. 87-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес", - йдеться у повідомленні.

Так, за процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області було розпочато досудові розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Вибухи у Києві - Росія атакувала місто ракетами

Як повідомляв УНІАН, вранці 18 січня російські окупанти вдарили по Києву балістикою. У Шевченківському районі столиці внаслідок ворожої атаки загинули троє людей: двоє чоловіків 43-х та 25-ти років, і 41-річна жінка. Ще троє осіб постраждали.

Унаслідок ворожої атаки було частково зруйновано виробничу будівлю, заклад харчування, бізнес-центр, торгівельний центр, магазин та 10 автомобілів. Крім того, було пошкоджено вхід та вихід станції метро "Лукʼянівська".

Вас також можуть зацікавити новини: