Українські безпілотники вже "дотягнулися" до Північної Осетії.

Площа Росії, яка стала вразливою для атак українських БПЛА, за місяць збільшилася на 230 тисяч квадратних кілометрів.

Як повідомляє "Верстка", за останній місяць безпілотники ЗСУ кілька разів атакували віддалені об'єкти в РФ, значно збільшивши відстань польотів.

"Потенційно вразлива територія розширилася на 230 тисяч квадратних кілометрів", - підрахувало видання.

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Наприклад, наприкінці травня 2024 року український дрон долетів до міста Орська в Оренбурзькій області. Цей населений пункт розташований приблизно за 1500 км від зони бойових дій.

"Безпілотник упав недалеко від села Горьківське, в якому з 2016 року працює радіолокаційна станція "Воронеж-М", що входить до системи попередження про пуски ядерних ракет противника", - пише "Верстка".

Також наголошується, що минулого тижня, 8 червня, безпілотники вперше долетіли до Північної Осетії. За словами глави регіону Сергія Меняйла, три БПЛА збили в районі міста Моздока, а метою атаки був військовий аеродром.

"Таким чином, після розширення на схід і на захід, площа потенційно вразливої території Росії для безпілотників досягла 1 млн 780 тисяч квадратних кілометрів", - констатує видання.

Останні місяці основними цілями атак ЗСУ на території Російської Федерації ставали нафтопереробні заводи. Зокрема, станом на середину березня, у зоні ураження опинилося 16 великих НПЗ, на які припадає 52% сукупної переробки нафти найбільших підприємств галузі РФ.

Згідно з даними "Верстки", загалом у Росії 38 великих НПЗ, з яких 16 - уже в березні були в зоні досяжності для атак українських безпілотників. Разом ці заводи на рік перероблять 158,4 млн тонн нафти. Поза досяжністю для ударів ЗСУ на той момент перебуває 22 великих НПЗ, що переробляють 146,3 млн тонн нафти на рік.

Україна б'є по Росії дронами - останні новини

19 травня Служба безпеки України спільно з Силами безпілотних систем ЗСУ вдарила дронами по російському аеродрому "Кущевська". Там базуються десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.

Зазначалося, що це - другий удар по аеродрому. Перша атака була в ніч на 27 квітня. На аеродромі розміщувалися десятки ворожих військових літаків, РЛС і засоби РЕБ. Пізніше з'явилася інформація про те, що на зазначеній території, ймовірно, знищено склад з універсальними модульними комплектами, які могли використовувати для перетворення звичайних авіабомб на керовані.

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