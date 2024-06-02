Він підкреслив, що відповідальність за тактичне використання систем лежить виключно на ЗСУ.

Після дозволу Україні на удари по території РФ західною зброєю, ЗСУ можуть застосувати надані Німеччиною ЗРК "Патріот" у районі Харкова.

Таку думку висловив німецький генерал, очільник ситуаційного центру по Україні у Бундесвері Крістіан Фройдінг, передає Tagesschau. Видання нагадало, що Німеччина дозволила використовувати свою зброю тільки для ударів по російській території з метою захисту Харківської області.

Поки залишається незрозумілим, які німецькі системи можуть бути використані в цьому районі. Крім самохідної гаубиці PzH 2000 і ракетної установки Марс II, захист від російських ракет над територією Росії вже можливий з використанням ЗРК "Патріот".

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"Цілком можливо, що системи "Патріот" тепер будуть також використовуватися в районі Харкова і над РФ. Вони ідеально підходять для боротьби з російською авіацією, яка запускає жахливі плануючі бомби", - вважає Фройдінг.

При цьому німецький генерал підкреслив, що відповідальність за тактичне використання систем лежить виключно на ЗСУ.

"Використовувати їх можна в рамках міжнародного права. У нас є велика впевненість, що українці не тільки дотримуватимуться його, а й робитимуть це з великою тактичною майстерністю і доб'ються успіху", - зазначив військовий.

Видання зазначило, що Фройдінг не навів жодних прикладів про використання німецької зброї для ударів по території РФ або над нею. Не став нічого коментувати з цього приводу й український посол у Німеччині Олексій Макеєв. Він лише зазначив, що не отримує жодних повідомлень про те, як і які системи озброєння використовуються на фронті. Однак він відкрито привітав зміну курсу західних партнерів України. Макєєв констатував, що важливо "не проводити червоні лінії навколо себе, а чітко провести їх перед агресором".

Захист Харкова від російських ударів

25 травня військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, що для захисту Харкова від російського повітряного терору потрібні системи Patriot. Але ці дороговартісні та вкрай дефіцитні ЗРК будуть швидко знищені, щойно з'являться біля міста. Він зазначив, що над Харковом та областю постійно літають ворожі розвідувальні дрони типу "Орлан", які збирають дані та корегують вогонь по місту й околицях у реальному часі. Але ці дрони рідко збивають, оскільки ЗСУ не вистачає комплексів ППО. Але і ЗРК Patriot їх не збиватиме, оскільки просто не побачить, пояснив Коваленко.

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