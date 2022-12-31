Супротивник може вдарити по Україні із зенітно-ракетного комплексу, зазначив глава Миколаївської ОВА.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попередив, що росіяни готують атаку в новорічну ніч.

Супротивник планує здійснити обстріл із зенітно-ракетного комплексу С-300, написав чиновник у своєму каналі в Telegram.

"...тварі планують як мінімум один залп С-300 під дзвін їхньої півнячі (під бій курантів - Ред.). Але добре сміється той, хто сміється без наслідків", - поділився очільник ОВА.

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Варто зазначити, що московський час відрізняється від київського. Щоб вирахувати час в Москві, до київського потрібно додати одну годину.

Ракетний удар по Україні з боку РФ сьогодні - що потрібно знати

31 грудня росіяни запустили по Україні десятки ракет, "прильоти" зафіксовані в Києві, Миколаєві, Запоріжжі та Хмельницькому, є серйозні руйнування.

У столиці постраждали 22 людини, загинув літній чоловік. У Хмельницькому госпіталізовано 8 мирних жителів, у Миколаєві поранено шестеро людей, а троє - госпіталізовані. У Запоріжжі поранення отримали четверо цивільних, зокрема, дівчинка і вагітна жінка.

Генштаб Збройних сил України попередив, що всій території нашої країни продовжують загрожувати ворожі ракетні удари.

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