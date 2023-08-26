Успіхами на фронті похвалилася бригада "Спартан".

Збройні сили Україні "спіймали на гачок" чергову російську БТР на Запорізькому напрямку. Нагадаємо, армія України значно посилила свою боєздатність на полі бою БТР М113, які отримала від Вашингтона.

Бронетранспортер загарбника стерли в попіл бійці бригади "Спартан", задіявши гаубицю Д-30. Відео вогняної роботи наших артилеристів показало МВС України.

Окупанти задумали наступ через тиск під Бахмутом

Нагадаємо, сьогодні британська розвідка повідомила про плани РФ спробувати відновити оперативний наступ на одній з ділянок фронту в Україні. З огляду на чималий тиск, з яким мають справу росіяни під Бахмутом, армія ворога може спробувати збільшити інтенсивність боїв по лінії Куп’янськ-Лиман.

Кінцева мета загарбника - створення буферної зони у Луганській області. Для цього росіяни спробують прорватися на захід до річки Оскіл, вважає Міноборони Британії.

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