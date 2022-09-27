Ні у Генштабі ЗСУ, ні у Росії про цей удар не заявляли.

Українські сили могли знищити російський центр управління та навчання іранськими дронами, які окупанти широко застосовують для ударів по південних містах.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики підкреслюють, що це поки не підтверджена інформація, оскільки ні Генштаб, ні російська сторона офіційно про це не заявляли.

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Експерти посилаються на українського військового кореспондента Андрія Цаплієнка, який писав про удар ЗСУ по об'єкту окупантів у Чулаківці на Кінбурзській косі Херсонської області.

26 вересня у результаті удару ліквідовано 40 росіян і 20 іранських інструкторів, які навчали окупантів користуватися іранськими БПЛА, зокрема Shahed-136.

Оперативне командування "Південь" 26 вересня повідомляло про успішний удар по росіянах на Кінбурзькій косі, проте про навчальний центр управління дронами у зведенні не йшлося.

Кінбурзька коса є найзахіднішим районом, який російські окупанти контролюють у Чорному морі, в межах 4 км від контрольованого Україною Очакова.

Це робить її чудовим місцем для центру управління безпілотникам, з якого Росія може скеровувати атаки вглиб українських територій, зауважують західні аналітики.

Іран продав Росії безпілотники

Як повідомлялося раніше, Іран продав Росії сотні своїх дронов. Тепер Росія використовує їх на війні, атакуючи регіони України.

Про збиття першого іранського ударного дрона-камікадзе Shahed-136 ("Шахід-136") стало відомо 13 вересня.

Протягом цього тижня Росія неодноразово завдавала ударів по Одесі за допомогою іранських дронів. 23 вересня місто було атаковане 6 іранськими дронами, безпілотники потрапили в адмінбудівлю в припортовій зоні і чотири житлових будинки. РФ вбила іранськими дронами двох людей, ще двоє отримали поранення.

25 вересня Одеса знову була атакована дронами, ворог тричі потрапив до адмінбудівлі в центрі міста. У ніч на 26 вересня по Одещині випустили 3 дрони-камікадзе, один був збитий, два потрапили в об'єкт військової інфраструктури.

Також іранські дрони були використані по Миколаївщині, Харківщині, Дніпропетровщині.

МЗС України за дорученням президента Володимира Зеленського вирішив позбавити посла Ірану акредитації, а також істотно скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Також стало відомо, що Україна просить Ізраїль поділитися розвідданими про військову підтримку Іраном Росії.

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