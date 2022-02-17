Головнокомандувач підкреслив, що дії ЗСУ мають винятково оборонний характер.

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний коментуючи інформацію щодо можливої евакуації мешканців деяких населених пунктів ОРДО, заявив, що ЗСУ наразі не готує жодних наступальних операцій на Донбасі.

Про це йдеться в офіційній заяві головнокомандувача у Facebook.

"За інформацією, що надходить з ОРДО, у деяких населених пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Донецьку, планується евакуація місцевого населення у зв’язку із можливим загостренням. Офіційно повідомляємо: Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців"

Залужний підкреслив, що дії ЗСУ мають винятково оборонний характер.

"Відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих територіях несе держава-окупант Російська Федерація. Будь-яка шкода, що може бути завдана людям чи об’єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією", - наголосив Залужний.

За його словами, українська сторона інформує міжнародні організації про підготовку таких провокацій.

"Станом на 19 годину поточної доби з боку російських окупаційних військ зафіксовано 47 порушень режиму припинення вогню, 38 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Противник здійснив прицільні обстріли об’єктів соціальної інфраструктури, поранень зазнали двоє цивільних осіб. При цьому, використовуючи дезінформацію та пропаганду, російські окупаційні адміністрації звинувачують в обстрілах мирних жителів Збройні Сили України", - повідомив Залужний.

Він також наголосив на необхідності розслідування порушення Мінських домовленостей російськими військами, що мали місце протягом поточної доби.

"Українська делегація у Тристоронній контактній групі звернулась до координатора ТКГ від ОБСЄ щодо невідкладного скликання позачергового засідання робочої групи з питань безпеки, а після цього – засідання ТКГ з питань порушень режиму припинення вогню, які відбувалися впродовж 17 лютого", - повідомив Залужний.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін відреагував на обстріл Станиці Луганської російськими окупантами.

Внаслідок обстрілу пошкоджено споруду дитсадка, де на той час перебували діти. За попередніми даними, в результаті обстрілу троє працівників дитсадка отримали контузії. Також пошкоджена комунальна інфраструктура - половина селища залишилася без електропостачання.

За даними кореспондента УНІАН, порушення "тиші" російськими окупантами спостерігається одночасно по всій лінії фронту.

Разом з тим пропагандистські російські ЗМІ активно поширюють фейки про нібито "обстріли української армії". При тому, що ескалацію на Луганщині почали контрольовані Росією бойовики так званої "ЛНР".

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