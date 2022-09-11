Цієї ночі окупанти намагалися "поміряти глибину" нашої оборони, але понесли значні втрати.

Ворог на Херсонському напрямку деморалізований і розгублений, але не лишає спроб нападів.

Про це повідомила начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"На Херсонському напрямку ворог теж розгублений, досить безсистемно розгалужений і деморалізований, але, при цьому, намагається все ж таки зображувати якусь активність", - розповіла вона. Відео дня

Зокрема, за її словами, цієї ночі окупанти намагалися силами взводу "поміряти глибину нашої оборони", але отримали втрати близько 50% особового складу, дві бронемашини і були змушені відступити.

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ офіційно пішли у контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Станом на 9 вересня, за підрахунками Інституту вивчення війни, захисники відбили у ворога 2,5 тисячі квадратних кілометрів.

За словами представниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ЗСУ у різних напрямках на півдні просунулися на відстань від двох до декількох десятків кілометрів.

Контрнаступ на півдні триває одночасно з операціями українських сил на лінії Харків – Ізюм. Українські сили продовжують щодня атакувати російські понтонні і поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу.

США ввечері 9 вересня вперше назвали дії ЗСУ біля Херсона "контрнаступом". Напередодні глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що вважає операцію Збройних сил України "надихаючою", а глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі бачить у ній "стійкий прогрес".

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