Росіяни застосовують техніку на промзоні, адже там все ще є залишки асфальту.

Останніми днями на Авдіївському напрямку окупанти почали активніше вести наступальні дії.

Про це заявив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у коментарі 24 Каналу. За його словами, росіяни б'ють по місту з великої кількості різних засобів артилерії та продовжують скидати на Авдіївку авіабомби.

"В Авдіївці з 10 жовтня тривають, мабуть, найзапекліші бої за всю війну, починаючи ще з 2014 року. Ситуація важка. Ворог тисне на Авдіївський коксохім, промзону, село Степове", - наголосив Барабаш.

За його словами, під час штурмів російські війська використовують здебільшого піхоту. Водночас техніку росіяни використовують на Авдіївській промзоні, де покриття дозволяє це робити - асфальт хоч і пошкоджений, але вони можуть по ньому проїхати. По флангах техніки практично немає, адже погодні умови цього не дозволяють.

Ситуація під Авдіївкою - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 30 атак.

Військові повідомляють, що російські окупанти продовжують штурми Авдіївки, руйнують споруди в місті до фундаментів за допомогою керованих авіабомб (КАБів). Важко зрозуміти чи це третя хвиля штурму Авдіївки, бо ворог атакує місто постійно

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