Наша система ППО почала "відпрацьовувати" по цілях ще на підльоті до столиці.

Збройні сили України показали, як в ніч на 11 липня нищили дрони-камікадзе "Shahed-136/131" в небі над Київською областю.

Як відомо, сьогодні росіяни влаштували чергову повітряну атаку по Україні, в деяких областях є влучання. За словами командувача Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, це друга "дронова" атака РФ за липень.

Захисники повітряного простору Києва почали "відпрацьовувати" по цілях ще на підльоті до столиці.

"Наші мобільні групи та сили ППО розпочали свою роботу з перехоплення та знищення цілей на підступах до Києва", - вказав Наєв.

Нічна атака РФ по Київській області - де "гриміло"

Нагадаємо, що в ніч на 11 липня ЗСУ знищили 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу "Zala" в небі України.

Вночі, під час повітряної атаки РФ, дуже гучно було у Київській області. Зранку стало відомо, що уламки збитих дронів впали в Фастівському та Обухівському районах області.

Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння. Жертв серед населення немає, проте на місці "прильотів" зайнялася пожежа, яку локалізувала ДСНС.

За оновленими даними голови Київської ОДА Руслана Кравченко, пошкоджень зазнали 12 приватних будинків та одна багатоповерхівка.

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