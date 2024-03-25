У судно влучили одразу дві ракети під час атаки в ніч на 24 березня.

Внаслідок атаки українських війск на окупований півострів Крим було пошкоджено розвідувальний корабель "Іван Хурс".

Як повідомляє ASTRA з посиланням на джерела, у ніч із 23 на 24 березня по Севастополю було запущено 18 ракет. Росіяни змогли збити 11 з них.

Зазначається, що по судну влучили одразу дві ракети. Наразі інформації про постраждалих немає.

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"Пошкоджено в/ч на вулиці Руднєва, БДК "Азов" та "Ямал" та розвідувальний корабель "Іван Хурс". За даними джерел ASTRA, у "Івана Хурса" влучили одразу 2 ракети. Про постраждалих невідомо", - пише видання.

Атаки по російському флоту

Як відомо, це не перший удар по цьому кораблю. У травні 2023 року пошкоджень зазнав російський розвідувальний корабель "Іван Хурс". За ним кілька годин полювали українські надводні дрони "Магура". Тоді корабель-розвідник РФ виконував завдання за 120 кілометрів на північний схід від протоки Босфор.

У Міноборони Британії заявили, що російський Чорноморський флот втратив "функціональну активність" в результаті невдалої для Кремля війни проти України.

Днями було уражено два великі десантні кораблі – "Ямал" та "Азов". За підрахунками військових аналітиків, зараз у росіян в Чорному морі залишилося лише 7 великих десантних кораблів.

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