ЗСУ просунулися на двох важливих напрямках і 'каскадом' руйнують плани РФ, - ISW

ЗСУ досягають успіхів на Слов’янському та Краматорському напрямках.

Контратаки Сил оборони на Слов’янському та Краматорському напрямках можуть спричинити "каскадну" реакцію та мати серйозні наслідки для спроб Росії захопити "пояс фортець". Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Так, російські військові блогери визнають, що контратаки українських сил на Слов’янському напрямку роблять перспективу просування російських військ до Слов’янсько-Краматорської агломерації вельми віддаленою, а наступ з боку Сіверська на сам Слов’янськ може бути "приречене" на провал або обернутися величезними втратами, якщо російським військам не вдасться повернути контроль над лісовими масивами на південь від Лиману.

В ISW наголошують, що контратаки ЗСУ на схід від Слов’янсько-Краматорської агломерації, судячи з усього, підкріплюють українську операцію "Вівальді" на Лиманському напрямку, ускладнюючи спроби Росії захопити "пояс фортець".

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Ситуація поблизу Слов’янська та Краматорська

Як зазначають в ISW, російські військові блогери визнали просування українських військ на схід від Слов’янська та Краматорська. За їхніми даними, українські сили звільнили Озерне, просунулися на схід від Піскунівки в напрямку Кривої Луки, а також просунулися на північ від Рай-Олександрівки. Також вони визнали, що українські війська витіснили російські підрозділи з Піскунівки та ведуть контратаку в напрямку Кривої Луки, форсувавши річку Сіверський Донець.

Згідно з нещодавніми повідомленнями блогерів, українські сили також просунулися безпосередньо на схід від Миколаївки, а також звільнили Малинівку й просунулися в районі між Федорівкою Другою та Голубівкою. у південну частину Міньківки, а також у район Федорівки.

Також аналітики підкреслюють важливість повідомлень про те, що українські сили форсували річку Сіверський Донець, оскільки вона є серйозною природною перешкодою. Судячи з усього, у цьому районі українським військам вдалося витіснити російські підрозділи як з правого, так і з лівого берега Сіверського Донця в районі Кривої Луки.

Як зазначають в ISW, російські війська, ймовірно, розглядають Миколаївку як ключову тактичну ціль, оскільки розташовані там висоти створюють сприятливі умови для наступу на Слов’янськ. Однак спроби українських сил витіснити російські війська з районів на північний схід і південний схід від Миколаївки не дають росіянам можливості скористатися перевагами місцевого рельєфу.

"Успішні контратаки ЗСУ на Краматорському та Слов’янському напрямках можуть свідчити про більш масштабні зусилля української сторони щодо відтіснення російських військ на схід – подалі від Слов’янсько-Краматорської агломерації у напрямку каналу "Сіверський Донець – Донбас", – вважають аналітики.

Ситуація на фронті

За даними DeepState, російські окупанти просунулися поблизу двох населених пунктів у Запорізькій області – Цвєткового та Горького.

Командування 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ повідомляло, що російські окупанти на Гуляйпольському напрямку накопичують сили та засоби для підтримки свого наступального потенціалу з метою просування до Запоріжжя.

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