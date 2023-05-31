Авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога.

Українські війська протягом доби вдарили по двох складах боєприпасів та пункту управління російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що протягом доби українські підрозділи ракетних військ та артилерії уразили один пункт управління, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два склади боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби ворога.

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Крім того, авіація Сил оборони України за добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

"Нашими захисниками було знищено два ворожих розвідувальних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Водночас російські окупанти протягом доби завдали двох ракетних та 22 авіаційних ударів. Крім того, вони здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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Станом на ранок, 31 травня, знищено 207 тис. 910 російських загарбників. За минулу добу ЗСУ ліквідували 470 загарбників.

Також минулої доби Сили оборони знищили три бойові броньовані машини, 15 артилерійських систем, 32 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що в Росії - у Курську та Ростові-на-Дону - росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу та зберігання тіл ліквідованого на війні проти України особового складу.

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