Український волонтер зауважив, що поганих новин для окупантів багато.

Збройні сили України рознесли командний пункт 80 бригади російських окупантів.

Про це повідомляють Z-пабліки, публікуючи кадри "прильоту". На фото видно стовп диму посеред степової місцевості з посадками.

"Ворог ударив по КП 80-ї Бригади. Наші співчуття", - пише Z-канал "DONTSTOPWAR".

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За даними волонтера та активіста Сергія Стерненка, 80 бригада ЗС РФ зараз перебуває на південному напрямку. Згодом він уточнив, що є "багато поганих новин" для окупантів з цього напрямку.

"Для росіян є багато поганих новин, особливо по півдню. Памʼятайте про ціну. Вона надзвичайно висока", - зазначив Стерненко.

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Наприкінці травня ЗСУ почали просуватися в районі Бахмута і звільняти території від російських окупантів. Зокрема 15 червня в Генштабі повідомили, що за тиждень сили оборони України звільнили в Донецькій та Запорізькій областях 7 населених пунктів.

За даними Генштабу, російські окупанти намагались вчора, 17 червня, наступати на 5 напрямках, однак не змогли досягти жодних успіхів.

Командир другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади, яка наступає на Бахмутському напрямку, Дмитро Кухарчук пояснив, чому там просування відбувається повільніше, ніж на Таврійському. За його словами, українські військові на цьому напрямку могли б просуватись інтенсивніше, якби мали більше техніки для підтримки наступальних дій.

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