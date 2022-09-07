Водночас українська авіація здійснила понад 14 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника.

Військовослужбовці Збройних сил України успішно відбили атаки російських загарбників в районах 11 населених пунктів на полі бою.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

"Підрозділи Сил оборони продовжують утримувати займані позиції та не допускають просування ворога по території України. Вдалося успішно відбити атаки російських окупантів в районах населених пунктів Питомник, Руські Тишки, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Долина та Опитне", - наголошується у зведенні.

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При цьому, впродовж доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони України здійснила понад 14 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника. Також підрозділи протиповітряної оборони українських військ на різних напрямках знищили два літаки Су-25, один гелікоптер Ка-52 та два БпЛА.

Водночас, в Херсонській області, поблизу Голої Пристані, лише минулої доби в результаті вогневого ураження втрати противника склали близько 70 осіб, більше половини з них - вбитими. Поблизу населеного пункту Таврійськ знищено дві самохідні артилерійські установки "Акація", ще дві - пошкоджено, втрати живої сили уточнюються. Також стало відомо, що один з артилерійських дивізіонів противника, що діє на Херсонському напрямку, втратив до 60 відсотків особового складу та техніки і вважається небоєздатним. Через ускладнення логістики у підрозділах ворога нестача палива та боєприпасів.

"Ракетні війська та артилерія наших наземних угруповань продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, вогневого ураження живої сили і бойової техніки противника", - йдеться у зведенні.

Як наголошують у Генштабі, противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку з безпілотних літальних апаратів, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Протягом поточної доби ворог завдав понад 8 ракетних та 10 авіаційних ударів по об’єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Циркуни, Великі Проходи, Слов’янськ, Сіверськ, Краматорськ, Богоявленка, Костянтинівка, Дорожнянка, Ольгівське, Білогірка, Костромка, Сухий Ставок, Безіменне, Андріївка та Біла Криниця.

У зведенні сказано, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання в прикордонних з Україною районах.

"Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з повітряного простору та території Республіки Білорусь", - зазначили у Генштабі

Разом з тим, російські окупанти на інших напрямках продовжували здійснювати вогневе ураження військових та цивільних об’єктів України.

Як раніше повідомлялося, згідно з прогнозом військових, війна Росії проти України продовжиться у 2023 році. Наразі ситуація на фронті не укладається в рамки ні бліцкригу, задуманого росіянами, ні інших воєн у ХХІ столітті.

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