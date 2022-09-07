Військовий додав, що росіяни обстрілюють населені пункти, у яких базуються, щоб звинуватити ЗСУ.

Росія залучає до бойових дій в Україні мобілізованих мешканців ОРДЛО. Вони гинуть промисловими масштабами.

Про це заявив офіцер ЗСУ Валерій Прозапас в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Є ворожі підрозділи, які одразу не були налаштовані на серйозні бойові дії - це переважно мобілізовані з ОРДЛО, яких примусово вербували. Вони гинуть у посадках промисловими масштабами. Вони приходять хвилями й українські захисники знищують їх постійно", - розповів він.

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За словами офіцера, ворожа армія обстрілює населенні пункти в яких базуються російські підрозділи, щоб звинуватити ЗСУ та налаштувати місцеве населення проти українських захисників

Прозапас додав, що на фронті є російські професійні підрозділи, які вже проходили службу у Сирії.

"Вони проводять наступальні та атакувальні дії. Ця окупаційна "орда" погано поводиться з місцевим населенням. Вони обстрілюють власні позиції та населенні пункти, в яких базуються, щоб звинуватити ЗСУ та налаштувати місцеве населення проти українських захисників", - зазначив військовий.

Як раніше повідомляв УНІАН, армія Російської Федерації кілька тижнів тому досягла кульмінації у війні з Україною.

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