Вони вдарили по ворожих позиціях РСЗВ і складах.

Низька хмарність і щільний дощ не завадили точній поразці позицій РСЗВ противника і щойно оновлених ним складів з ракетними боєприпасами в Чорнобаївці.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник керівника офісу президента Олексій Арестович, повідомляючи про те, що підрозділи Збройних сил України завдали ще одного удару по окупантах у Чорнобаївці.

"Низька хмарність і щільний дощ не завадили точній поразці позицій РСЗВ противника і щойно оновлених ним складів з ракетними боєприпасами в Чорнобаївці", - пише Арестович.

При цьому він додав, що судячи "з тривалої детонації, 16-й епізод серіалу "Чорнобаївка" таки відбувся".

"Всупереч сумнівам суспільства, що даний ідіотизм в принципі можливий у виконанні розумних істот і завдяки недбалої бездарності нового керма "операцією" генерала Дворнікова. Не смішно, але весело", - пише радник керівника офісу президента.

Чим відома "Чорнобаївка"

Як писав УНІАН, військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів, але він постійно стає мішенню українських військових.

Вперше на цьому аеродромі позиції росіян розгромили 27 лютого. Однак, після удару українськими "Байрактарами", росіяни розмістили на тому ж місці нові вертольоти.

Щонайменше два рази в Чорнобаївці були знищені високі чини російської армії, в тому числі російський командувач 8-ї армії - генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.