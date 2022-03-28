Військовий аеродром у Чорнобаївці постійно стає мішенню українських військових.

На Чорнобаївському аеродромі під Херсоном Збройні сили України дванадцятий раз завдали удару російським військам.

Про це у Facebook повідомив радник глави ОП Олексій Арестович.

"Ну і, нарешті, приємний, хоча і закономірний сюрприз – Чорнобаївка-12, сталась і продовжує ставатися просто зараз", - написав він.

Військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів, але він постійно стає мішенню українських військових.

Через це українська Інтернет-спільнота не перестає генерувати численні меми.

Вперше на цьому аеродромі позиції росіян були розгромлені ще 27 лютого. Втім, невдовзі після удару українських "Байрактарів", росіяни розмістили на тому ж місці нові вертольоти.

7 березня там же українці знищили близько 30 вертольотів. 16 березня стало відомо про знищення ще семи бойових вертольотів російської армії, і так далі.

Щонайменше два рази в Чорнобаївці також були знищені високі чини російської армії, в тому числі російського командувача 8-ї армії – генерал-лейтенанта Андрія Мордвичова.

27 березня стало відомо про 11-й раз успішної атаки ЗСУ по росіянах у Чорнобаївці.

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