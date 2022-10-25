У Мелітополі прогриміли вибухи на території бізнес-центру "губернатора" окупованої частини Запорізької області Євгенія Балицького.
Про це пише "РИА Мелітополь".
Як стверджує колаборант Рогов, вибухнув саморобний пристрій.
Журналісти пишуть, що в будівлі був розміщений орган окупаційної влади. У підвалі регулярно проводили зустрічі люди Балицького.
Також у будівлі розмістили кремлівських пропагандистів.
Внаслідок вибуху пошкоджено вікна в сусідніх багатоповерхових будинках.
Ситуація в Запорізькій області
Росія захопила частину області в лютому-березні 2022 року, після чого призначила маріонеткову "владу" серед місцевих зрадників. На бік окупантів перейшов і колишній український нардеп Євген Балицький.
У 90-х Балицький займався продажем і ремонтом побутової техніки в Мелітополі, заснував у місті радіостанцію.
Зрадник ніколи не приховував своїх проросійських і сепаратистських поглядів. У 2012 році був обраний до Верховної Ради у складі "Партії регіонів".
ЗСУ регулярно б'ють по місцях скупчення росіян та складах боєприпасів у Мелітополі та в інших окупованих населених пунктах Запоріжжя.