У підвалі будівлі регулярно проводили зустрічі люди Балицького.

У Мелітополі прогриміли вибухи на території бізнес-центру "губернатора" окупованої частини Запорізької області Євгенія Балицького.

Про це пише "РИА Мелітополь".

Як стверджує колаборант Рогов, вибухнув саморобний пристрій.

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Журналісти пишуть, що в будівлі був розміщений орган окупаційної влади. У підвалі регулярно проводили зустрічі люди Балицького.

Також у будівлі розмістили кремлівських пропагандистів.

Внаслідок вибуху пошкоджено вікна в сусідніх багатоповерхових будинках.

Ситуація в Запорізькій області

Росія захопила частину області в лютому-березні 2022 року, після чого призначила маріонеткову "владу" серед місцевих зрадників. На бік окупантів перейшов і колишній український нардеп Євген Балицький.

У 90-х Балицький займався продажем і ремонтом побутової техніки в Мелітополі, заснував у місті радіостанцію.

Зрадник ніколи не приховував своїх проросійських і сепаратистських поглядів. У 2012 році був обраний до Верховної Ради у складі "Партії регіонів".

ЗСУ регулярно б'ють по місцях скупчення росіян та складах боєприпасів у Мелітополі та в інших окупованих населених пунктах Запоріжжя.

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