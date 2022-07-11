Остаточні втрати противника дорозвідуються і уточнюються.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами завдано удар по позиціях окупантів в районі Олешківських Пісків та Таврійська.

Про це у Facebook повідомляє ОК "Південь".

На світанку російськими окупантами було обстріляно передмістя та промислову інфраструктуру Миколаєва.

"П’ять ракет, випущено імовірно з зенітно-ракетної системи С-300. Втрат та постраждалих немає",- сказано в повідомленні.

У відповідь українськими ракетно-артилерійськими підрозділами було завдано удар по ймовірному району стартових позицій ЗРК "С-300" в районі Олешківських Пісків.

"А серед ночі влучно атаковано пункт управління ворожими військами в Таврійську. Остаточні втрати противника дорозвідуються і уточнюються",- сказано в повідомленні.

Раніше радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що українські військові знищили командний пункт ворога у Таврійську. Також нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що нібито в тимчасово окупованому Херсоні горить ворожий склад та зона розміщення російських військ.

Ситуація на Херсонщині: що варто знати

Як писав УНІАН, 8 липня у Новій Каховці на Херсонщині вже втретє знищили склад боєприпасів російських військ. Понад сто російських окупантів було вбито, ще близько 200 поранені.

Впродовж останніх днів з'явилися також повідомлення про вибухи на складах окупантів у Херсоні і Чорнобаївці.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань зазначив, що підрив складів окупантів може бути елементом підготовки українських захисників до контрнаступу.

Днями мешканців тимчасово окупованої Херсонської області закликали триматися подалі від скупчень ворожої техніки чи російських військ, оскільки "ЗСУ іде".

У тимчасово окупованому Херсоні загарбники перекидають техніку на лівий берег Дніпра та готуються до вуличних боїв, посилюючи блокпости в місті.

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