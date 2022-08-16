Почнуть з вагонів, а закінчать масовими крадіжками унітазів і викрученими лампочками в під‘їздах у Херсоні, зауважив радник керівника ОП.

Російські окупанти у тимчасово захоплених південних регіонах почали красти залізничні вагони.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Telegram.

Він зазначив, що кремлівські пропагандисти освоюють бюджети, вішаючи в Херсоні борди "Мы здесь навсегда", і приїхали "банально заробити на бюджеті".

За його словами, в той же час російські військові "хочуть встигнути… вкрасти".

"За інформацією з місцевих джерел, окупанти дали ультимативну вказівку залізничникам у тимчасово захоплених південних регіонах перенаправити всі пошкоджені та цілі напіввагони до Нової Каховки та Херсона. Підкреслюю: всі вагони, включно з ледь "живими", - написав Подоляк.

За його словами, там відбувається розбирання вагонів, які надійшли: колісні пари та візки демонтують для спрямування до окупованого Криму, а рами й кузови відправляють на розрізання на брухт – також у напрямку Криму.

"Залізничникам наказано залишити тільки платформи для транспортування техніки й незначний парк для внутрішніх перевезень в ОРДЛО", - розповів радник.

Він зазначив, що "російські військові (бойовики) чудово розуміють свої часові перспективи перебування в Херсоні".

"Ніхто насправді не планує займатися тимчасово окупованою областю чи інтегрувати її економіку в російський простір. Треба встигнути вкрасти якомога більше. Тому наступний крок нам уже добре відомий – масова крадіжка унітазів і викручені лампочки в під‘їздах у Херсоні", - додав Подоляк.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередились на захопленні Донбасу. Вранці Генштаб ЗСУ повідомляв про частковий успіх ворога в напрямку Солодке – Новомихайлівка в Донецькій області.

Окупанти на сході ведуть наступ на кількох напрямках. Противник все ще наступає поблизу Бахмута та Авдіївки. Станом на ранок 16 серпня у тих районах тривали бої. Водночас в напрямках Володимирівка – Бахмутське і Стряпівка – Соледар ЗСУ ворога відкинули.

Також ЗС РФ вели масований наступ з боку Лисичанського НПЗ.

З початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували вже 43 900 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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