РФ продовжує перекидати війська з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України, що послабить сили окупантів на Слов'янському напрямку.

Збройні Сили України, найімовірніше, зможуть розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку. РФ продовжує перекидати війська з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України, що послабить сили окупантів у напрямку Слов'янська.

Про це заявити в Американському інституті вивчення війни (ISW).

РФ продовжує перекидати війська з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України і, ймовірно, поки призупиняють Слов'янську кампанію, вважають аналітики Інституту. У ISW навели слова представника ГУР Вадима Скибицького, який повідомляв, що два тижні тому війська РФ вивели тактичні групи ВДВ з Донецької області.

"Міністерство оборони Великобританії також відзначило, що російські сили, ймовірно, визначили Запорізьку область як вразливий фронт, який потребує посилення, а Генштаб України повідомив, що російські сили перегруповуються в Запорізькій області. На кадрах із соціальних мереж видно, як в останні тижні російські війська перекидають техніку і персонал як в Запорізьку, так і в Херсонську області", - додали в Інституті.

На думку експертів, часткове виведення військ РФ з північної частини Донецької області позбавить ворожі сили необхідної військової потужності в районі Слов'янська.

"Виведення, ймовірно, створить можливість для українських сил почати контрнаступ на Ізюмському напрямку, так само як захоплення Росією Луганської області дозволило Україні створити умови для контрнаступу в Херсонській області. Передислокація російських військ в Запорізьку область також передбачає, що українські контрнаступи не обмежуються Херсонською областю і, ймовірно, будуть проходити по всій юівденній осі", - зазначили в ISW.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що війна в Україні вступає у вирішальну фазу. Як зазначив публіцист Піонтковський, в Москві вже усвідомили ситуацію.

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