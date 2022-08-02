Збройні Сили України, найімовірніше, зможуть розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку. РФ продовжує перекидати війська з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України, що послабить сили окупантів у напрямку Слов'янська.
Про це заявити в Американському інституті вивчення війни (ISW).
РФ продовжує перекидати війська з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України і, ймовірно, поки призупиняють Слов'янську кампанію, вважають аналітики Інституту. У ISW навели слова представника ГУР Вадима Скибицького, який повідомляв, що два тижні тому війська РФ вивели тактичні групи ВДВ з Донецької області.
"Міністерство оборони Великобританії також відзначило, що російські сили, ймовірно, визначили Запорізьку область як вразливий фронт, який потребує посилення, а Генштаб України повідомив, що російські сили перегруповуються в Запорізькій області. На кадрах із соціальних мереж видно, як в останні тижні російські війська перекидають техніку і персонал як в Запорізьку, так і в Херсонську області", - додали в Інституті.
На думку експертів, часткове виведення військ РФ з північної частини Донецької області позбавить ворожі сили необхідної військової потужності в районі Слов'янська.
"Виведення, ймовірно, створить можливість для українських сил почати контрнаступ на Ізюмському напрямку, так само як захоплення Росією Луганської області дозволило Україні створити умови для контрнаступу в Херсонській області. Передислокація російських військ в Запорізьку область також передбачає, що українські контрнаступи не обмежуються Херсонською областю і, ймовірно, будуть проходити по всій юівденній осі", - зазначили в ISW.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що війна в Україні вступає у вирішальну фазу. Як зазначив публіцист Піонтковський, в Москві вже усвідомили ситуацію.