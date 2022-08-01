У ЗСУ достатньо систем HIMARS для цього.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що ЗСУ можуть завдати поразки знаковим цілям Російської Федерації протягом доби-двох.

Про це він розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, зараз кількість РСЗВ HIMARS в Україні дозволяє випустити 168 ракет одночасно.

"Це приблизно 100 цілей засуджені до смерті. А можу сказати, що весь банк знакових цілей РФ оперативного рівня - приблизно 200 штук від Харкова до Херсона. 168 проти 200 - це одноразова поразка протягом доби-двох всього, що вони там натаскали", - сказав Арестович.

Також він зазначив, що всі поставки заходу Україні "добре б помножити на два".

Нагадаємо, що сьогодні в Україну прибули ще чотири одиниці реактивних систем залпового вогню HIMARS зі Сполучених Штатів Америки.

Російське Міноборони неодноразово заявляло про нібито знищення HIMARS в різних областях України. Також вони заявляли, що знищили заряджаючу машину до цієї системи, проте її не існує в природі.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США заявив, що Росія не знищила поки жодної установки РСЗВ HIMARS в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: