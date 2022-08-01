Андрій Піонтковський зазначив, що в Москві вже усвідомили ситуацію.

Війна в Україні, яку розв'язала Російська Федерація, вступає у вирішальну фазу. Звільнення Херсону від окупантів стане шоком для Кремля.

Про це розповів публіцист, математик, опозиціонер Андрій Піонтковський у новому випуску "Балаканки" проекту "Гроші".

"Москва нарешті усвідомила загрозу втрати півдня в Україні й вже знімає батальйонно-тактичні групи з Донбаського напрямку, відмовляючись від наступу на Слов'янськ і Краматорськ, щоб зосередитися на Херсоні", - зазначив опозиціонер.

За його словами, війна вступає у вирішальну фазу.

"Вони (росіяни – УНІАН) зараз кинули все на Херсон, тому що звільнення цього міста мало б величезний політичний і психологічний вплив. Це було б шоком і для глибинного російського народу, схильного до телевізійної пропаганди, і для бункера. Ми вже бачимо тріщини і в масовій свідомості, і в елітному російському суспільстві. Ми вже бачимо дію ультрафашистської партії, яка все більше критикує Путіна", - пояснив Піонтковський.

При цьому він вказав, що якщо ЗСУ візьмуть Херсон, то це призведе до психологічного зламу всієї російської військової і політичної машини.

Як раніше повідомляв УНІАН, українська армія в ніч на 27 липня завдала точкових ударів по Антонівському мосту, розташованого біля захопленого окупантами Херсона. Міст був пошкоджений, і противник втратив транспорт і логістичні шляхи.

Пізніше стало відомо, що вороги просто накривають плитами пошкоджені ділянки мосту

Пізніше начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти намагаються відновити зруйновані мости на Херсонщині і будують понтони, прикриваючись мирними жителями.

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