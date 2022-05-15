Ліквідовано також радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк" та понад 15 одиниць транспортної автомобільної техніки.

ЗСУ знищили вогневу позицію реактивної артилерії російських окупантів, серед якої були "Гради", "Урагани", ворожа автотехніка.

Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Артпідрозділи ДШВ та Сухопутних військ ЗС України виявили і ювелірно знищили вогневу позицію реактивної артилерії російських окупантів. РСЗВ окупантів намагалися завдати вогневі удари по мирних населених пунктах нашої країни", - зазначено в повідомленні.

Захисники України знищили:

дві одиниці РСЗВ БМ-21 "Град";

один РСЗВ БМ-27 "Ураган";

радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби (контрбатарейна РЛС) 1Л260 "Зоопарк-1М";

понад 15 одиниць транспортної автомобільної техніки, а також місце зберігання боєприпасів.

Як повідомляв УНІАН, Генштаб ЗСУ сьогодні у вечірньому зведенні повідомив, що російські загарбники зазнають значних втрат у живій силі та техніці на сході України.

Зокрема, на окремих напрямках укомплектованість підрозділів ворога, за результатами бойових дій, складає менше ніж 20%.

Командування збройних сил Росії намагається комплектувати та поповнювати втрати своїх військ резервістами. На полігонах у Воронезькій, Бєлгородській та Ростовській областях здійснюється підготовка до 2,5 тисяч резервістів.

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