ЗСУ знищили вогневу позицію реактивної артилерії російських окупантів, серед якої були "Гради", "Урагани", ворожа автотехніка.
Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
"Артпідрозділи ДШВ та Сухопутних військ ЗС України виявили і ювелірно знищили вогневу позицію реактивної артилерії російських окупантів. РСЗВ окупантів намагалися завдати вогневі удари по мирних населених пунктах нашої країни", - зазначено в повідомленні.
Захисники України знищили:
- дві одиниці РСЗВ БМ-21 "Град";
- один РСЗВ БМ-27 "Ураган";
- радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби (контрбатарейна РЛС) 1Л260 "Зоопарк-1М";
- понад 15 одиниць транспортної автомобільної техніки, а також місце зберігання боєприпасів.
Як повідомляв УНІАН, Генштаб ЗСУ сьогодні у вечірньому зведенні повідомив, що російські загарбники зазнають значних втрат у живій силі та техніці на сході України.
Зокрема, на окремих напрямках укомплектованість підрозділів ворога, за результатами бойових дій, складає менше ніж 20%.
Командування збройних сил Росії намагається комплектувати та поповнювати втрати своїх військ резервістами. На полігонах у Воронезькій, Бєлгородській та Ростовській областях здійснюється підготовка до 2,5 тисяч резервістів.