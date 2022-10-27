Ворожих ударів зазнали Куп’янськ, Дружківка та Запоріжжя.

За добу противник завдав 18 авіаційних та чотири ракетні удари по території України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Протягом доби противник завдав 18 авіаційних та 4 ракетні удари і здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали міста Куп’янськ, Дружківка та Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі розповіли, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Тим часом, Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, зокрема й застосування ударних БпЛА.

Зазначається, що на інших напрямках ворог здійснював обстріли.

Так, на Слобожанському напрямку окупанти атакували з території РФ, із використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне та Стариця.

На Куп’янському напрямку російські загарбники гатили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка та Фиголівка.

Тим часом, за інформацією Генштабу, на Лиманському напрямку противник обстрілював з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Греківка, Дружелюбівка, Макіївка, Терни, Торське, Ямполівка, Спірне, Невське, Верхньокам’янське та Зарічне.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював з танків та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк, Яковлівка, Зеленопілля та Озарянівка, а на Авдіївському напрямку противник завдавав вогневого ураження в райони населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Олександропіль та Новокалинове.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив артилерійські обстріли у районах населених пунктів Оріхів, Времівка, Дорожнянка, Малинівка, Новоукраїнка, Гуляйполе, Залізничне, Новопіль, Нескучне, Ольгівське та Білогір’я.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Від вогню ворожої реактивної артилерії постраждав Нікополь.

Ситуація на фронті - що відомо

24 лютого Російська Федерація розпочала повномасштабну війну проти України. За вісім місяців війни російські окупанти не тільки не отримали вагомих здобутків на полі бою, але й скоїли тисячі воєнних злочині та почали втрачати вже захоплені території.

За цей час кількість російських окупантів скоротилася на понад 68 тисяч солдатів. Черезз це 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив мобілізацію в РФ, під яку мали потрапити 300 тисяч резервістів.

За добу 25 жовтня Сили оборони України відбили атаки окупантів у районах 11 населених пунктів. При цьому протягом доби ворог завдав ракетного удару та здійснив 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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