США не зупиняться у наданні Україні необхідної допомоги для захисту і стримування російської агресії.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявляє, що Збройні сили України перехопили ініціативу на полі бою з російськими загарбниками. Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін заявив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-14"), яке відбувається у віртуальному форматі.

"Український народ продемонстрував міцну стійкість перед обличчям великої жорстокості. Українські сили продовжують воювати відважно для захисту своїх співгромадян і своєї країни. Контрнаступ України знаменує ключовий момент у цій трагічній війні. Збройні сили України перехопили ініціативу для відновлення контролю над своєю суверенною територією, але російська агресія проти України породила вкрай вибухонебезпечну ситуацію", - сказав Остін.

Зокрема, за словами міністра оборони США, війна президента Російської Федерації Володимира Путіна проти України продовжує створювати жахливі і криваві наслідки.

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При цьому, учасники Контактної групи продовжують постачати Україні критично необхідними спроможностями, у тому числі системами протиповітряної оборони і боєприпасами. "Ми не збираємося відступати", - наголосив Остін.

Він наголосив, що учасники засідання у форматі "Рамштайн" продовжать докладати зусиль для надання Україні необхідної підтримки. "Ми продовжимо проводити навчання, надавати техніку і підтримку для Збройних сил України з метою побудови здатних і професійних українських військ, які зможуть захищатися зараз і стримувати агресію у майбутньому", - сказав Остін.

Як сказав міністр оборони США, Контактна група ніколи не ухилялася від викликів, що постають. "Це надзвичайно важливий момент в історії цієї війни і цього століття. Сполучені Штати виступатимуть на стороні України стільки, скільки буде необхідно, і так само ця Контактна група", - сказав Остін.

Допомога від США - головне

7 липня в США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України на загальну суму 800 мільйонів доларів. Цей пакет містить надзвичайно важливу безпекову допомогу - зброю та обладнання зі складів Міністерства оборони США.

Зокрема, йдеться також про вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM) - високоефективні та надійні артилерійські засоби для ураження площадних цілей, які США раніше не надавали Україні.

Крім того, цей пакет допомоги містить додаткові високоточні авіаційні боєприпаси, реактивні системи залпового вогню, 155-мм гаубиці та 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, засоби ППО, протиповітряні і протитанкові ракети та снаряди, бойові машини "Бредлі" та "Страйкер", а також інше обладнання.

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