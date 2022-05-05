Протиповітряна оборона Збройних сил України збила вранці крилату ракету над Сумщиною.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.
Він розмістив фотографію сліду у небі від збитої нашими бійцями ворожої ракети.
"Сьогодні наші хлопці збили російську ворожу крилату ракету над Роменським районом. Сумщина – північний форпост України", - зазначив Живицький.
Довідка УНІАН. Сьогодні, 5 травня, повітряну тривогу близько 10:00 було оголошено у багатьох областях України.
Раніше повідомлялося, що російський окупант зізнався, як власноруч розстріляв цивільних на Сумщині.
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