Її знищено над Роменським районом.

Протиповітряна оборона Збройних сил України збила вранці крилату ракету над Сумщиною.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

Він розмістив фотографію сліду у небі від збитої нашими бійцями ворожої ракети.

"Сьогодні наші хлопці збили російську ворожу крилату ракету над Роменським районом. Сумщина – північний форпост України", - зазначив Живицький.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 5 травня, повітряну тривогу близько 10:00 було оголошено у багатьох областях України.

Раніше повідомлялося, що російський окупант зізнався, як власноруч розстріляв цивільних на Сумщині.

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