На Запоріжжі українські військовослужбовці знешкодили російський позашляховик багатоцільового призначення "Тигр", а ще одну машину "затрофеїли".
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух.
"Під час бойового зіткнення в одному з населених пунктів наші військові знешкодили російський позашляховик багатоцільового призначення ГАЗ-2330 "Тигр", а одну машину "затрофеїли", - написав він.
Старух також звернувся до мешканців Запорізької області із закликом отримувати достовірну інформацію про ситуацію в області та Україні лише з офіційних українських електронних ресурсів та налаштовувати свої радіоприймачі на українські хвилі.
Раніше тероборона розгромила колону техніки окупантів на Чернігівщині.