Голова ОДА закликає мешканців області отримувати достовірну інформацію про ситуацію в країні лише з офіційних українських електронних ресурсів.

На Запоріжжі українські військовослужбовці знешкодили російський позашляховик багатоцільового призначення "Тигр", а ще одну машину "затрофеїли".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух.

"Під час бойового зіткнення в одному з населених пунктів наші військові знешкодили російський позашляховик багатоцільового призначення ГАЗ-2330 "Тигр", а одну машину "затрофеїли", - написав він.

Старух також звернувся до мешканців Запорізької області із закликом отримувати достовірну інформацію про ситуацію в області та Україні лише з офіційних українських електронних ресурсів та налаштовувати свої радіоприймачі на українські хвилі.

Раніше тероборона розгромила колону техніки окупантів на Чернігівщині.

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