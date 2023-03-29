Також збито два ворожих безпілотника та уражено зенітно-ракетний комплекс окупантів.

Минулої доби українські військові знищили пункт управління та склад боєприпасів ворога, йдеться у зведенні Генштабі Збройних сил України станом на 6:00.

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. В той же час наші захисники збили ворожі БпЛА "Орлан-10" та "ZALA", - повідомили у Генштабі.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс, а також склад боєприпасів.

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Росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їхні околиці.

Протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, проте українські захисники утримують місто, відбивають численні атаки противника. Протягом минулої доби на цьому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Предтечине та Озарянівка Донецької області.

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