Брат українського військового голосував за визнання "ЛДНР" і агітував за окупацію Криму.

Підполковник ЗСУ Микола Кондрацький звернувся до свого двоюрідного брата - депутата Держдуми Росії, заступника Голови Комітету з безпеки Анатолія Виборного.

На опублікованому в мережі відео він закликав брата не ганьбити сім'ю і зупинити війну проти України.

Кондрацький розповів, що його брат активно виступав за анексію Криму в 2014 році, голосував за введення військ на Донбас, активно голосував за визнання "ЛДНР".

Він звернувся до Виборного російською мовою, бо той "рідну мову забув".

"Згадай, брат, як ми гуляли разом в дитинстві, як ми грали у війнушки, як ми ходили по гриби, як ми їздили на риболовлю.., як ми ходили на кладовище і провідували наших бабусю і дідуся. Дідуся, Виборного Михайла Антоновича, який бився і дійшов до Берліна, бився з фашистською нечистю", - почав він своє звернення.

Далі Кондрацький присоромив свого брата-окупанта.

"Хочу запитати у тебе, брате... Коли, на якому етапі ти продав свою душу дияволу, коли ти забув, що твоя Батьківщина в небезпеці. Невже ти не знаєш, що сьогодні летять бомби і ракети, в тому числі і на Шепетівку, де ми з тобою виросли?", - обурився підполковник ЗСУ.

"Що тобі дали ці москалі? Крім мільйонів? Ці мільйони підуть, а твоя душа залишиться там!" - додав Кондрацький.

Вас також можуть зацікавити новини: