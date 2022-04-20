Супротивник намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

Російські війська продовжують наступ на Ізюмському напрямку, ведуть штурмові дії поблизу Мар’їнки та заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook в оперативній інформації станом на 6:00 20 квітня.

Зазначається, що супротивник намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

Також ворог не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України.

На Ізюмському напрямку супротивник здійснив спробу наступу в напрямку Сулигівка, Дібрівне. Ворог намагається проводити повітряну розвідку напрямків наступу із застосуванням безпілотних літальних апаратів "Орлан-10".

На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти продовжують здійснювати обстріли передових позицій військ ЗСУ та пошук слабких місць в обороні по всій лінії зіткнення. Продовжується ведення бойових дій в районах населених пунктів Кремінна, Торське та Зелена Долина. Ворог здійснює перегрупування з метою подальшого наступу у напрямку на населений пункт Лиман.

Крім того, супротивник намагається здійснювати наступ з метою просування вглиб Попасної.

Після спроб штурму російськими окупантами в Рубіжному та Сєвєродонецьку до лікарні міста Новоайдар доправлено близько 130 поранених російських військовослужбовців. Точна кількість наразі уточнюється.

На Донецькому напрямку ворог вів штурмові дії у районі населеного пункту Мар’їнка. Також основні зусилля супротивник зосереджує на захопленні Маріуполя, продовжує штурмові дії в районі заводу "Азовсталь".

Водночас ворог веде бойові дії в районі населених пунктів Велика Новосілка, Рівнопіль та Сторожеве. Продовжує здійснювати логістичне забезпечення військ.

На Південнобузькому напрямку супротивник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних рубежів, здійснює обстріли позицій українських військ. Веде бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка.

У Генштабі прогнозують, що у подальшому російські окупанти продовжать здійснювати вогневий вплив на позиції наших військ та ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках супротивник активних дій не проводив. Зберігається загроза завдання ракетно-бомбових ударів російською авіацією по об’єктах на території України з використанням території, аеродромної мережі та повітряного простору Республіки Білорусь. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Проводять інженерне обладнання позицій та спостережних постів.

"На Сіверському напрямку ознак формування противником ударного угрупування для відновлення наступальних дій не виявлено. Охорона ділянки українсько-російського кордону на зазначеному напрямку здійснюється ворогом у посиленому режимі. Тривають заходи з інженерного обладнання опорних пунктів у прикордонних з Україною районах", - сказано у повідомленні.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування та поповнення запасів. Продовжує часткове блокування Харкова та обстріли міста.

З Харківської області до пункту постійної дислокації (населений пункт Солоті Бєлгородської області) через важкі втрати окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності.

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