Терористи вкотре порушили встановлене перемир'я.

Бойовики на Донбасі вчергове порушили режим перемир'я та поранили українського військовослужбовця.

Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу ООС.

Зокрема, упродовж минулої доби в районі бойових дій зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню. Обстріли велися поблизу Водяного - там в обідній час противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а ввечері – застосував міномет калібру 82 міліметри. Цієї доби втрат у лавах ЗСУ не було.

Читайте такожНа Донбасі загинув 20-річний десантник: можливе самогубство (фото)

З початку доби 11 листопада зафіксовано одне порушення - поблизу Кам'янки. Вогонь вівся зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

"На жаль, унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїна відразу доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний", - йдеться у повідомленні.

У штабі додали, що про обстріли було було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Війна на Донбасі: важливі новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован