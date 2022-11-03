Президент розповів про ситуацію на фронті та привітав військових із професійними святами.

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті та заявив, що українські військові просуваються вперед.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський наголосив, що судна з зерном виходять з українських портів, а російські окупанти – йдуть "за кораблями".

"Щодо фронту – хлопці вперед ідуть. Щодо зерна – судна ідуть. Щодо окупантів – то вони також... за кораблями", – розповів Зеленський.

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Водночас президент привітав усіх причетних із двома професійними святами, які відзначаються 3 листопада, – Днем ракетних військ і артилерії та Днем інженерних військ.

"Українська артилерія стала найсильнішою у Європі і однією з найсильніших у світі. Так завжди буде. Попри фізичну перевагу ворожої артилерії – просто кількісну – наші воїни забезпечують кращі результати. Перевага наших артилеристів якісна – майстерністю, інтелектом, вірою в себе та в нашу країну", – сказав Зеленський.

Він також розповів, що підписав укази про відзначення двох бригад спеціальною відзнакою – "За мужність та відвагу". Йдеться про 43-тю окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Тараса Трясила і 44-ту окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Апостола.

"Українські інженерні війська – це саме ті воїни, які роблять життєво необхідний внесок у просування наших підрозділів, а отже, у визволення нашої території. Вони створюють матеріальну основу для руху військ і для захисту позицій – загородження, переправи, розмінування й багато іншого", – наголосив глава держави.

Зеленський подякував усім підрозділам цих двох родів військ, а також кожному воїну, їхнім рідним та всім, хто підтримує цих військових і допомагає їм.

Просування українських військ на фронті

Українські військові продовжують звільняти населені пункти від російських окупантів.

За даними ISW, на північному сході Харківської області тривають запеклі бої, при цьому в РФ стверджують, що штурми ЗСУ безуспішні. Разом з тим коментарі українського Генштабу щодо ситуації в регіоні більш стримані. Це може свідчити про просування Сил оборони України в бік Сватового.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що розвиток подій у Херсоні буде визначатися розташуванням російських військ. Найоптимальнішим варіантом експерт назвав вихід ЗСУ на Берислав з метою відрізання основного потоку боєприпасів і техніки ворога з лівого на правий берег.

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