На війні дедлайни-неприпустимі речі, підкреслив секретар РНБО.

У Збройних сил України немає дедлайнів, які стосуються звільнення захопленої окупантами частини нашої землі.

На війні не може бути дедлайнів - такі речі "для нас абсолютно дикі", розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі "Радіо НВ".

Чиновник зазначив, що під час війни ситуація постійно змінюється.

"...Ми розуміємо, що перемога буде за нами. І ніяких дедлайнів на війні бути не може - це неприпустимі речі. Війна - це ситуація, що постійно змінюється. Думати, що все можна прорахувати й сказати, що це буде завтра, ми не можемо", - підкреслив співрозмовник.

За словами Данілова, військові краще розуміють, на якому напрямку і в яку чергу мають вести бойові дії, і у них є досить гнучкий графік, який залежить від багатьох обставин.

"...Не лише Херсонщина, а вся наша рідна земля, визначена в 1991 році, повернеться додому", - стверджував секретар РНБО.

Нагадаємо, сили РФ рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію. Кремль не оголосив війну Україні - влада Росії назвала дії сил своєї країни "спецоперацією", зокрема, для "демілітаризації" та "денацифікації" нашої держави.

Ворогам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів на півдні та сході України.

Українські воїни давали гідну відсіч противнику. Станом на 13 липня стало відомо про знищення 37 570 ворогів.

11 липня Володимир Зеленський говорив, що завдання ЗСУ - деокупація всієї української території.

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